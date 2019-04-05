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Исмаили: Динамо закрывается в обороне и просто ждет нашей ошибки

Исмаили: Динамо закрывается в обороне и просто ждет нашей ошибки
05:20 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Защитник "Шахтера" Исмаили, который восстановился после повреждения, поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Кубка Украины против "Динамо".

– С каким настроением "горняки" подходят к матчу с "Динамо"?

– Нас ждет очень сложная игра. "Шахтер" – "Динамо" – это украинское класико. Дальше пройдет лишь одна команда – мы рассчитываем только на победу. Важно как можно быстрее восстановиться после "Александрии", чтобы быть готовыми к Кубку. Сейчас начинаем изучать "Динамо". Мистер объяснит нам важные тактические моменты, и, надеюсь, в воскресенье мы будем стопроцентно готовыми и сможем хорошо себя показать.

– Насколько Кубок отличается от чемпионата в плане подготовки – моральной и тактической?

– Матчей чемпионата много, в них считаются очки, и если ты их теряешь, то имеешь возможность наверстать упущенное. Кубок – совершенно другое соревнование, где игры всегда на вылет. Мы прекрасно понимаем, что места для ошибок здесь нет и не будет, – любая может стать фатальной. Цель "Шахтера" – пройти дальше.

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– В последнее время "Динамо" демонстрирует с "Шахтером" закрытый футбол, что часто приносит оппоненту результат. В чем причина того, что вы меньше выигрываете у главного конкурента? Как перестроиться, чтобы изменить это?

– В Украине все команды такие. "Динамо" или другой соперник – зачастую они закрываются в обороне и просто ждут ошибки с нашей стороны, чтобы забить гол. Для нас важно все время оставаться сконцентрированными. Если не будем ошибаться в наших атаках, то не будем и терять мяч. "Шахтер" всегда забивает, и постепенно в ходе матча мы тоже сделаем это. Главное – не пропускать. Мы будем бороться и постараемся пройти в полуфинал.

– Чем тебе интересно противостояние с "Динамо"?

– Думаю, абсолютно для всех футболистов подобные большие игры отличаются от обычных, и для меня также. Я чувствую, что это действительно крупнейшее класико в Украине. Мне нравится, когда на стадионе много болельщиков. Эти поединки очень важны, они всегда эмоциональны.

– Каким "Шахтер" должен быть в воскресенье, чтобы выйти в полуфинал?

– Мы должны верить в свой футбол и показать его. Наш принцип – держать мяч и постоянно доминировать, управлять игрой и соперником. Думаю, мы не изменим себе. Важно не ошибаться: сохранять концентрацию в обороне с первой до последней минуты. Учитывая наш подбор исполнителей и командные качества, мы будем забивать голы и сможем пройти дальше.

Лидер Шахтера может пропустить матч против Динамо

– Как тебе атмосфера в Харькове на матчах "Шахтер" – "Динамо"?

– Отличная! Мы всегда чувствуем огромную поддержку в Харькове, особенно в Лиге чемпионов и во встречах с "Динамо". Болельщики с нами, а это очень важно ощущать на поле. Надеемся, что на трибунах и в этот раз будет много людей, и сделаем все, чтобы добиться победы и порадовать их.

Матч 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится 7 апреля в Харькове. Начало в 17:00.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Кубок Украины, Исмаили, Новости футбола.
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