"Скучаю": Неймар хочет вернуться в Барселону

Новости спорта: Нападающий ПСЖ Неймар вспомнил былые времена

Нападающий "ПСЖ" Неймар признался, что скучает по временам, когда играл в "Барселоне".

"В 2015 году мы провели отличный сезон. Тогда у "Барселоны" была просто отличная команда, как на поле, так и за его пределами. Наши отношения были очень особенными. Я очень скучаю по этим моментам.

Самые тяжелые моменты в карьере - это периоды травм. Я очень тяжело переношу периоды, когда не играю, не тренируюсь, когда нахожусь вдали от поля и своих друзей по команде", — сказал нападающий интервью Otro.

Напомним, что Неймар перешел в "Барселону" летом 2013 года, а через 4 года со скандалом и за рекордную для футбола сумму в 222 млн евро перебрался в "ПСЖ".