Буэно прокомментировал переход в Сан-Паулу

Новости спорта: Бразильский полузащитник с удовлетворением воспринял возвращение на родину.

Атакующий полузащитник Витор Буэно, который накануне расторг договор аренды с «Динамо» и перешел из «Сантоса» в «Сан-Паулу», рассказал, что оказался очень доволен таким вариантом продолжения карьеры.

«Когда мой агент рассказал об интересе «Сан-Паулу», то я был вне себя от радости. Я сразу дал понять, что согласен, потому что очень хотел вернуться в Бразилию. Проект, который они представили мне, был очень хорошим, а Кука – отличный тренер, способный достигать поставленных результатов», - отметил Буэно.

Напомним, Витор Буэно перешел в «Сан-Паулу» в аренду из «Сантоса» до конца 2020 года. При этом хавбеку пришлось пойти на уменьшение зарплаты и выплатить часть средств «Сантосу» за организацию сделки.