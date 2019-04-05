Футболист организовал свое похищение во время матча (Видео)

Новости спорта: 55-летний футболист Игнацио Барбагалло организовал свое похищение в любительском чемпионате Сицилии во время своего последнего матча в карьере.

Невероятный случай произошел в любительском чемпионате Сицилии. Во втором тайме матча между "Виагранде" и "Неброди" на поле приземлился вертолет, из которого выскочили бравые ребятки в балаклавах. Эти люди схватили 55-летнего игрока "Виагранде" Игнацио Барбагалло, заломали ему руки, посадили в вертолет и улетели, пишет Fox Sports Italy.

Болельщики и игроки испугались и удивились, но вскоре выяснилось, что это был розыгрыш. Шутник Барбагалло инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере.

Шутка по-сицилийски обошлась Игнацио штрафом в 200 евро и дисквалификацией до 31 мая 2019 года. Также Игнацио грозят дополнительные санкции от властей – он не согласовал посадку вертолета в людном месте.