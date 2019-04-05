Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020
Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020
Комми хочет провести бой с Ломаченко
Комми хочет провести бой с Ломаченко
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь

Абрамович передумал продавать Челси

Абрамович передумал продавать Челси
14:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Российский миллиардер не собирается расставаться со своим детищем.

Президент "Челси" Брюс Бак прокомментировал разговоры о том, что Роман Абрамович может продать лондонский клуб, сообщает The Sun. Ранее были новости, что владелец "аристократов" может перестать быть таковым.

"Роман имеет большую приверженность к клубу, он делает все для того, чтобы "синие" изо дня в день радовали своих болельщиков. Абрамович обсуждает с нами состояние футболистов, коммерческие вопросы и другие дела клуба – он регулярно общается с руководством. Поэтому, нет никаких сомнений в том, что будущее "аристократов" связано именно с ним".

Лидер Челси Азар близок к переходу в Реал

Ранее Абрамович имел проблемы с продлением британской визы, а также сообщалось о том, что проект по строительству нового стадиона для "Челси" приостановлен. Стоит добавить, что владелец лондонцев впервые за много лет не выкупил ложу на "Стэмфорд Бридж" до начала нынешнего сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, Роман Абрамович, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько клубы АПЛ платят агентам
02 Спарринг-партнер Усика - о переходе украинца в хэвивейт
03 Уайлдер: Наследие Кличко останется в истории мирового бокса
04 Теофимо Лопес пообещал унизить Ломаченко
05 Усик хочет провести бой с Поветкиным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь