Абрамович передумал продавать Челси

Новости спорта: Российский миллиардер не собирается расставаться со своим детищем.

Президент "Челси" Брюс Бак прокомментировал разговоры о том, что Роман Абрамович может продать лондонский клуб, сообщает The Sun. Ранее были новости, что владелец "аристократов" может перестать быть таковым.

"Роман имеет большую приверженность к клубу, он делает все для того, чтобы "синие" изо дня в день радовали своих болельщиков. Абрамович обсуждает с нами состояние футболистов, коммерческие вопросы и другие дела клуба – он регулярно общается с руководством. Поэтому, нет никаких сомнений в том, что будущее "аристократов" связано именно с ним".

Ранее Абрамович имел проблемы с продлением британской визы, а также сообщалось о том, что проект по строительству нового стадиона для "Челси" приостановлен. Стоит добавить, что владелец лондонцев впервые за много лет не выкупил ложу на "Стэмфорд Бридж" до начала нынешнего сезона.