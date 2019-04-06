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Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд на матч Кубка Украины 7.04.2019

Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд на матч Кубка Украины 7.04.2019
03:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В воскресенье, 7 апреля, состоятся все четвертьфинальные матчи футбольного Кубка Украины-2019.

В одном из них на 38-тысячном харьковском стадионе "Металлист" в Харькове сойдутся лидеры отечественного футбола - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение "горнякам".

Лидер букмекерского дела - контора William Hill победу "Шахтера" в основное время оценивает коэффициентом 1,80, ничью - 3,40, победу "Динамо" - 4,00.

Названа стоимость билетов на матч Динамо и Шахтера

До этого гранды украинского футбола провели в Кубке страны 14 встреч. В финальных матчах команды имеют по 5 побед. А вот на более ранних стадиях розыгрыша неизменно выигрывали донетчане: в полуфинале сезона-2008/2009 - 2:0, в четвертьфинале-2009/2010 - 2:0, в 1/8 финала-2011/2012 - 3:2 и в 1/16 финала-2012/2013 - 4:1.

Всего "Шахтер" становился обладателем Кубка независимой Украины 12 раз, а "Динамо" - 11.

Главным арбитром матча назначен Максим Козыряцкий из Запорожья. Помогать 37-летнему судье будут лайнсмены Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон), четвертый рефери - харьковчанка Екатерина Монзуль.

Лидер Шахтера может пропустить матч против Динамо

В прямой трансляции матч, который начнется в Харькове в 17.00, покажет телеканал "Футбол 1".

В других четвертьфинальных парах Кубка Украины букмекеры считают фаворитами "Карпаты", "Зарю" и "Днепр-1":

"Ингулец" (Петрово) - "Карпаты" (Львов): 5,00 - 3,60 - 1,57. Поединок начнется в 14.00 на стадионе "Ника" в Александрии;

"Львов" - "Заря" (Луганск): 3,50 - 3,10 - 2,05. 14.00, транслирует телеканал "Футбол 2";

"Днепр-1" - "Ворскла" (Полтава): 2,55 - 3,10 - 2,60. 17.00, XSport.

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