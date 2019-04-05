Буяльский рискует пропустить ближайший матч с Шахтером

Новости спорта: Врачи Динамо делают все возможное, чтобы игрок вернулся в строй.

Как стало известно Sport Arena, полузащитник Динамо Виталий Буяльский может пропустить четвертьфинальный матч Кубка Украины против Шахтера. По нашей информации, у хавбека киевлян, отметившегося голом в состоявшемся 3 апреля поединке 23 тура УПЛ против Зари, подозрения на простуду и поднялась температура.

Пока неизвестно, примет ли Буяльский участие в игре с Шахтером, которая пройдет в воскресенье. Врачи Динамо делают все возможное, чтобы футболист успел восстановиться к матчу с Горняками, и надеются, что за два дня, оставшиеся до игры, им удастся справиться с поставленной задачей.

Буяльский в нынешнем сезоне сыграл 31 матч за Динамо во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

Матч Шахтер — Динамо в четвертьфинале Кубка Украины состоится в Харькове 7 апреля.