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Буяльский рискует пропустить ближайший матч с Шахтером

Буяльский рискует пропустить ближайший матч с Шахтером
19:11 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Врачи Динамо делают все возможное, чтобы игрок вернулся в строй.

Как стало известно Sport Arena, полузащитник Динамо Виталий Буяльский может пропустить четвертьфинальный матч Кубка Украины против Шахтера. По нашей информации, у хавбека киевлян, отметившегося голом в состоявшемся 3 апреля поединке 23 тура УПЛ против Зари, подозрения на простуду и поднялась температура.

Пока неизвестно, примет ли Буяльский участие в игре с Шахтером, которая пройдет в воскресенье. Врачи Динамо делают все возможное, чтобы футболист успел восстановиться к матчу с Горняками, и надеются, что за два дня, оставшиеся до игры, им удастся справиться с поставленной задачей.

Основной защитник Динамо может продолжить карьеру в Турции

Буяльский в нынешнем сезоне сыграл 31 матч за Динамо во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

Матч Шахтер — Динамо в четвертьфинале Кубка Украины состоится в Харькове 7 апреля.

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