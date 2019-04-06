Обладатели "Золотого мяча" станут гостями церемонии жеребьевки полуфинала Кубка Украины

Новости спорта: Обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов станут звездными гостями церемонии жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/19.

Церемония жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/19 состоится в Доме футбола 8 апреля и начнется в 14.00, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

После завершения церемонии легенды украинского футбола обладатели “Золотого мяча” Олег Блохин и Игорь Беланов пообщаются с прессой.

Напомним, что матчи 1/4 финала кубка Украины состоятся 7 апреля:

14.00. "Ингулец" (Петрово) - "Карпаты" (Львов). Пгт Петрово, стадион “Ингулец”;

14.00. "Львов" - "Заря" (Луганск). Львов, стадион “Украина”;

17.00. "Днепр-1" (Днепр) - "Ворскла" (Полтава). Днепр, стадион “Днепр-Арена”;

17.00. "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев). Харьков, ОСК “Металлист”.

Обращаем внимание, что матч “Ингулец” — “Карпаты” по требованию МВД Украины и по согласию клубов перенесен из пгт Петрово в Александрию.