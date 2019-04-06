Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Шахтер - Динамо: история противостояний в Кубке Украины
Шахтер - Динамо: история противостояний в Кубке Украины
Усик - Такам: бой официально подтвержден
Усик - Такам: бой официально подтвержден
Запорожье уступило Киев-Баскету в первом полуфинальном матче плей-офф Суперлиги
Запорожье уступило Киев-Баскету (Видео)
Беринчик и Митрофанов пообщались с прессой перед вечером бокса в Киеве (Видео)
Беринчик и Митрофанов пообщались с прессой перед вечером бокса в Киеве (Видео)

Обладатели "Золотого мяча" станут гостями церемонии жеребьевки полуфинала Кубка Украины

Обладатели "Золотого мяча" станут гостями церемонии жеребьевки полуфинала Кубка Украины
02:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов станут звездными гостями церемонии жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/19.

Церемония жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/19 состоится в Доме футбола 8 апреля и начнется в 14.00, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

После завершения церемонии легенды украинского футбола обладатели “Золотого мяча” Олег Блохин и Игорь Беланов пообщаются с прессой.

Шахтер - Динамо: на матч в Харькове уже продано 17 тысяч билетов

Напомним, что матчи 1/4 финала кубка Украины состоятся 7 апреля:

14.00. "Ингулец" (Петрово) - "Карпаты" (Львов). Пгт Петрово, стадион “Ингулец”;

14.00. "Львов" - "Заря" (Луганск). Львов, стадион “Украина”;

17.00. "Днепр-1" (Днепр) - "Ворскла" (Полтава). Днепр, стадион “Днепр-Арена”;

17.00. "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев). Харьков, ОСК “Металлист”.

Обращаем внимание, что матч “Ингулец” — “Карпаты” по требованию МВД Украины и по согласию клубов перенесен из пгт Петрово в Александрию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олег Блохин, Футбол, Кубок Украины, Игорь Беланов, Новости футбола, Кубок Украины-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик - Такам: бой официально подтвержден
02 Стало известно, почему Че Че и Буэно покинули Динамо
03 "В еде я себя не ограничиваю": Усик о переходе в хэвивейт
04 Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов
05 Запорожье уступило Киев-Баскету в первом полуфинальном матче плей-офф Суперлиги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь