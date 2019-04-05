Футбол. Где и когда смотреть матчи УПЛ 6.04.2019

Новости спорта: Программу 23-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги завершат два поединка 6 апреля.

Как сообщалось ранее, поединок на стадионе "Украина" между львовскими "Карпатами" и полтавской "Ворсклой" завершился разгромной победой хозяев, в составе которых отличились Кристиан Понд (26-я минута), Марьян Швед (38, 62) и Карим Йода (70, с пенальти) - 4:0.

Три матча прошли 3 апреля. "Александрия" со счетом 0:1 уступила донецкому "Шахтеру", успех которому принес Жуниор Мораес (12, с пенальти).

Луганская "Заря" не удержала преимущество в два мяча в игре с киевским "Динамо", проиграв 2:3. Авторами голов на "Славутич-Арене" в Запорожье стали: Виталий Буяльский (58) и Виктор Цыганков (53, 83, с пенальти) - у "Динамо"; Александр Караваев (32) и Максим Белый (54) - у "Зари".

ФК "Львов" также со счетом 2:3 проиграл гостям из "Мариуполя". У львовян мяча забили Липе Велозу (22) и Владислав Приймак (80); у мариупольцев - Александр Зубков (55, с пенальти, 77) и Андрей Борячук (70).

Завершится 23-й тур в субботу, 6 апреля. Донецкий "Олимпик" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского встретится с черниговской "Десной" (игру в 14.00 покажет телеканал "Футбол 2"), а "Черноморцу" в Одессе будет противостоять ФК "Арсенал-Киев" (17.00, "Футбол 2").

Турнирное положение после 22-х туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 60 очков, "Динамо" - 53, "Александрия" - 41, "Мариуполь" - 33, "Заря" - 32, "Львов" - 30.

вторая шестерка - "Ворскла" - 29, "Десна" - 28, "Карпаты" - 24, "Олимпик" - 20, "Черноморец" - 16, "Арсенал-Киев" - 12.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.