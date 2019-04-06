Алан Патрик: Отдадим на поле максимум, чтобы пройти Динамо

Новости спорта: Бразильский полузащитник Шахтера Алан Патрик рассказал о мотивации на кубковый поединок с Динамо, который состоится 7 апреля в Харькове.

Алан Патрик, в частности, отметил, что вся команда осознает важность этого поединка, дальше пройдет только одна команда, а “Шахтер” стремится победить и в Кубке, и в чемпионате.

“Прекрасно понимаем, насколько важный поединок. Последние годы мы встречались с “Динамо” в финале, и вот в этом сезоне сыграем на более ранней стадии. Наша команда должна отлично подготовиться - осознаем, что это решающий матч и мы играем с основным соперником. Верю, что “Шахтер” будет готов. На поле отдадим максимум, чтобы пройти дальше.

В воскресенье планируем показать свой футбол, постараемся управлять игрой, чтобы добиться победы.

Несомненно, наша мотивация очень высока. Мы хотим победить и в Кубке, и в чемпионате страны. Понимаем, что в чемпионате имеем некоторое преимущество, но еще ничего не решено, о чем нужно помнить. Нас ждет встреча в Кубке Украины, это игра на вылет, когда все решится в одном матче”, - цитирует Патрика пресс-служба ФК “Шахтер”.