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Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов

Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов
21:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Все 20 клубов английской Премьер-лиги выступили против возможных изменений в формате Лиги чемпионов.

Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) предложила утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25.

По задумке ECA, Лига чемпионов должна стать закрытым соревнованием без принципа квалификации, доступ к которому будет только у команд, добившихся успеха в прошлом. Предлагается также проводить матчи по выходным и изменить формат группового турнира с 8 групп по 4 команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество встреч для каждого участника с 6 до 14.

«Все клубы единодушно сошлись во мнении, что европейским футбольным организациям неуместно разрабатывать планы, которые бы изменили структуру, календарь и конкурентоспособность нашего национального чемпионата.

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В Англии футбол играет важную роль в культуре и повседневной жизни. Миллионы болельщиков посещают матчи по всей стране, при этом преданность и местное соперничество часто передаются из поколения в поколение. У нас фантастическое сочетание конкурентоспособного футбола и преданных фанатов, которых мы будем решительно защищать.

Структура национальных чемпионатов определяется их руководством и местными ассоциациями. Мы будем работать с Футбольной ассоциацией Англии и другими лигами, чтобы гарантировать понимание этого со стороны европейских футбольных органов, которые должны поддерживать национальные чемпионаты», — говорится в заявлении АПЛ.

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Лига Чемпионов, ЛЧ, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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