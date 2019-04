Пеле рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Легенда мирового футбола Пеле в начале апреля был госпитализирован в парижский госпиталь. У легендарного бразильца поднялась температура, и госпитализация - мера предосторожности.

"Всем спасибо за вашу любовь! Антибиотики работают, все анализы в порядке. Чувствую себя гораздо лучше. Думаю, я снова готов играть!" - написал Пеле в своем Twitter.

Thank you for all your love! The anti-biotics are working and the tests are all . I feel so much better, I think I'm ready to play again!

— Pelé (@Pele) 5 апреля 2019 г.