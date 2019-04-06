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Джорджина Родригес рассказала, как познакомилась с Роналду

Джорджина Родригес рассказала, как познакомилась с Роналду
07:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сейчас пара растит четверых детей.

Девушка футболиста сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала, как и где познакомилась с футболистом.

"Впервые я встретилась с Криштиану в магазине Gucci, где я работала.

Несколько дней спустя мы снова увидели друг друга на мероприятии другого бренда, и тогда мы смогли поговорить в непринужденной обстановке, а не на моей работе. Это была любовь с первого взгляда для нас обоих", - заявила девушка.

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Сейчас футболист и его девушка живут вместе и ростят 4-х детей. Джорджина родила Криштиану девочку в ноябре 2017 года.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Джорджина Родригес.
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