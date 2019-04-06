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Саутгемптон - Ливерпуль: видео голов и обзор матча 5.04.2019

Саутгемптон - Ливерпуль: видео голов и обзор матча 5.04.2019
08:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 33-го тура чемпионата Англии Саутгемптон - Ливерпуль.

На стадионе Сент-Мэрис местный Саутгемптон принимал одного из лидеров чемпионата Англии Ливерпуль. Матч закончился победой подопечных Клоппа — 1:3.

Саутгемптон - Ливерпуль 1:3

Голы: Лонг, 9 — Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 85

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Саутгемптон: Ганн — Беднарек, Йошида, Вестергор (Остин, 83) — Валери, Уорд-Прауз, Ромеу (Армстронг, 83), Хойбьерг, Бертранд — Редмонд, Лонг (Симс, 61).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Хендерсон, 59), Матип, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Милнер, 59), Фабиньо, Кейта (Ловрен, 88) — Салах, Фирмино, Мане.

Предупреждения: Беднарек, Бертранд — Салах, Робертсон, Хендерсон, Мане.

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