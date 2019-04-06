Саутгемптон - Ливерпуль: видео голов и обзор матча 5.04.2019

На стадионе Сент-Мэрис местный Саутгемптон принимал одного из лидеров чемпионата Англии Ливерпуль. Матч закончился победой подопечных Клоппа — 1:3.
Саутгемптон - Ливерпуль 1:3
Голы: Лонг, 9 — Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 85
Саутгемптон: Ганн — Беднарек, Йошида, Вестергор (Остин, 83) — Валери, Уорд-Прауз, Ромеу (Армстронг, 83), Хойбьерг, Бертранд — Редмонд, Лонг (Симс, 61).
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Хендерсон, 59), Матип, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Милнер, 59), Фабиньо, Кейта (Ловрен, 88) — Салах, Фирмино, Мане.
Предупреждения: Беднарек, Бертранд — Салах, Робертсон, Хендерсон, Мане.