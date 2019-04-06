Новости спорта: Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может вернуться в Барселону в качестве тренера.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу не исключил возможности возвращения в клуб бывшего главного тренера Хосепа Гвардиолы.

"Он принял решение уйти, и конечно, если Барселона будет искать нового тренера, Гвардиола будет одним из кандидатов. Недавно Хосеп говорил, что больше не видит себя в качестве тренера первой команды. Но, возможно, он сможет работать в академии.

Гвардиола очень хорошо понимает философию и стиль игры клуба. Вернуть его домой было бы здорово как для клуба, так и для футболистов. Он знает, что дверь для него всегда открыта", - приводит слова Бартомеу Mirror.

Напомним, Гвардиола был главным тренером Барселоны с 2008 по 2012 год. За это время испанский специалист завоевал с клубом 14 трофеев: каталонцы дважды выигрывали Лигу чемпионов, трижды становились победителями Ла Лиги и Суперкубка Испании, по два раза побеждали в Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.