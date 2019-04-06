Ибрагимович помог Лос-Анджелес Гэлакси обыграть Ванкувер Уайткэпс (Видео)

Новости спорта: В матче регулярного чемпионата MLS "Ванкувер Уайткэпс" принимал "Лос-Анджелес Гэлакси".

Встреча состоялась на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 2-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Лос-Анджелес Гэлакси", однако защитник ванкуверской команды Али Аднан не сумел реализовать 11-метровый удар. На 63-й минуте защитник гостей Дэниэл Стирс вывел команду вперёд, забив гол с передачи форварда Златана Ибрагимовича. Через 8 минут преимущество "Лос-Анджелес Гэлакси" упрочил Ибрагимович.

"Лос-Анджелес Гэлакси" набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице MLS. "Ванкувер Уайткэпс" (1) — на 22-м месте в таблице чемпионата. Лидером соревнования на данный момент является "Лос-Анджелес".