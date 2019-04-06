Клопп: Ливерпуль не может играть, как Манчестер Сити

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал собственную оценку результату матчу 33-го тура АПЛ против Саутгемптона (3:1).
"Мы не показали игру топ-уровня, но наша команда сражалась. Люди хотят, чтобы Ливерпуль играл, как Манчестер Сити, но мы не можем этого делать. Мы играем в свой футбол.
У нас уже 82 очка - превосходный результат в этой сумасшедшей лиге. Я действительно этим горжусь. Это невероятно.
Это трудный год для всех команд. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно набрать 70-75 очков, а для титула понадобится около 90. Ливерпуль все еще участвует в чемпионской гонке, и это здорово", - приводит слова Клоппа BBC.