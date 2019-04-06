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Клопп: Ливерпуль не может играть, как Манчестер Сити

Клопп: Ливерпуль не может играть, как Манчестер Сити
14:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: После матча с Саутгемптоном подопечные Юргена Клоппа вернули себе первую позицию в лиге.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал собственную оценку результату матчу 33-го тура АПЛ против Саутгемптона (3:1).

"Мы не показали игру топ-уровня, но наша команда сражалась. Люди хотят, чтобы Ливерпуль играл, как Манчестер Сити, но мы не можем этого делать. Мы играем в свой футбол.

У нас уже 82 очка - превосходный результат в этой сумасшедшей лиге. Я действительно этим горжусь. Это невероятно.

Саутгемптон - Ливерпуль: видео голов и обзор матча 5.04.2019

Это трудный год для всех команд. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно набрать 70-75 очков, а для титула понадобится около 90. Ливерпуль все еще участвует в чемпионской гонке, и это здорово", - приводит слова Клоппа BBC.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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