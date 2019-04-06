Челси и Реал договорились о переходе Азара

Новости спорта: Бельгиец Эден Азар подпишет с Королевским клубом контракт на 6 лет.

Челси и Реал согласовали трансфер бельгийского полузащитника Эдена Азара, сообщает Marca.

По информации издания, в ближайшие несколько дней сделка будет оформлена, а бельгиец поставит подпись под 6-летним договором.

Вчера главный тренер Сливочных Зинедин Зидан назвал Азара фантастическим футболистом и заявил, что следит за его игрой со времен выступления Эдена за Лилль.

Ранее вспывала информация о том, что Эден переберется в Реал в ближайшее трансферное окно, а лондонцы получат за этот трансфер от 100 до 120 миллионов евро.

Контракт вингера с лондонцами истекает летом следующего года и продлевать его, скорее всего, он не собирается, даже не смотря на трансферный бан команды. Напомним, ФИФА наложила запрет на входящие трансферы Челси в течение двух ближайших трансферных окон, а после этого отказалась снимать его даже на период рассмотрения апелляции.

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 41 матче Челси во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач.