Срна: Все мои поступки в матче с Динамо шли изнутри

Новости спорта: О предстоящем матче Шахтер – Динамо высказался экс-капитан "горняков" Дарио Срна.

В интервью Дарио рассказал, что в последнее время в дерби не хватает эмоций.

"Полгода назад меня спрашивали о матче Динамо – Шахтер. Я ответил, что хочу увидеть драку, красную карточку. Без этого дерби будет не таким ярким.

Я смотрел матч в Киеве между Динамо и Шахтером (0:0). Не хватало эмоций. Болельщики ожидают увидеть не только футбол, также они хотят увидеть, чтобы ты провоцировал соперника, упал, ругался с арбитром, поднял трибуны… Футбол – это не просто игра.

Все мои поступки в матче с Динамо шли изнутри, я не делал ничего специально. Я уважаю каждого футболиста Динамо, их президента, болельщиков, но я – футболист, болельщик и капитан Шахтера. И буду делать все, чтобы выиграла моя команда", - подытожил Дарио Срна.