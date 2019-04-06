Иньеста хочет вернуться в Барселону

Новости спорта: Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста заявил о желании вернуться в "Барселону".

"Если бы всё зависело от меня, я бы вернулся. Но мы не знаем, что нас ждёт в будущем. Строить долгосрочные планы на будущее очень сложно. Мне бы хотелось иметь возможность вернуться в роли, которая будет мне подходить. Таким образом, я мог бы поделиться опытом, накопленным за долгие годы", — приводит слова 34-летнего хавбека Club del Deportista.

Иньеста является воспитанником "Барселоны". В первой команде каталонского клуба он провёл 16 лет. За это время сыграл за сине-гранатовых 674 матча и забил 57 мячей.

С клубом он выиграл 32 трофея. В "Виссел Кобе" он перешёл летом прошлого года на правах свободного агента.