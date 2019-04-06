Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Саутгемптон - Ливерпуль: видео голов и обзор матча 5.04.2019
Саутгемптон - Ливерпуль: видео голов и обзор матча 5.04.2019
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Украинские синхронистки выиграли два золота на этапе Мировой серии в Греции
Украинские синхронистки выиграли два золота на этапе Мировой серии в Греции
Ибрагимович помог Лос-Анджелес Гэлакси обыграть Ванкувер Уайткэпс (Видео)
Ибрагимович опять забил в МЛС (Видео)

Шахтер - Динамо: анонс 1/4 финала Кубка Украины

Шахтер - Динамо: анонс 1/4 финала Кубка Украины
14:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: «Шахтер» и «Динамо» сыграют в Кубке Украины в 15-й раз.

В воскресенье, 7 апреля, «Шахтер» и «Динамо» в Харькове разыграют путевку в полуфинал Кубка Украины. Это будет 15-я встреча команд в рамках турнира. Любопытно, что до 2002 года они не пересекались в Кубке. Статистика при этом на стороне горняков, которые обыгрывали киевлян 9 раз и забивали почти вдвое больше, 23 гола против 12. Также «Шахтер» опережает «Динамо» и по количеству трофеев (12:11).

Статистика также говорит, что киевлянам удавалось обыграть дончан только в финале. Когда команды встречались на более ранних стадиях (а было это четыре раза), победа оставалась за горняками. Сейчас, накануне встречи, аналитики Parimatch дают «Шахтеру» 53% на победу в основное время (у «Динамо» 21% и на ничью 26%). Что же касается выхода в полуфинал, то тут шансы 70/30 в пользу горняков.

Конечно, тут дело не только в хорошей статистике. Фактор домашнего поля также играет свою роль. «Шахтер» уже успел неплохо обжиться в Харькове и, кстати, обыгрывал на стадионе «Металлист» «Динамо» в финале Кубка Украины два года назад. Стоит отметить, что на ближайший матч было продано более 17 тысяч билетов (стадион вмещает 40 тысяч зрителей).

Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд на матч Кубка Украины 7.04.2019

Повышенный интерес к поединку не случаен, эти матчи принципиальны для обеих команд. А в данном случае победа будет практически означать успех во всем турнире. Ведь вряд ли кто-то из оставшихся в турнире команд сможет составить конкуренцию грандам. Не исключено, что мотивации в этой встрече будет больше у «Динамо». Все же киевляне не побеждали в Кубке Украине уже четыре года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Кубок Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов
02 Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд на матч Кубка Украины 7.04.2019
03 Стало известно, почему Че Че и Буэно покинули Динамо
04 Усик - Такам: бой официально подтвержден
05 Олимпийский призер по боксу поучаствовал в уличной драке (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь