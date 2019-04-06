Шахтер - Динамо: анонс 1/4 финала Кубка Украины

Новости спорта: «Шахтер» и «Динамо» сыграют в Кубке Украины в 15-й раз.

В воскресенье, 7 апреля, «Шахтер» и «Динамо» в Харькове разыграют путевку в полуфинал Кубка Украины. Это будет 15-я встреча команд в рамках турнира. Любопытно, что до 2002 года они не пересекались в Кубке. Статистика при этом на стороне горняков, которые обыгрывали киевлян 9 раз и забивали почти вдвое больше, 23 гола против 12. Также «Шахтер» опережает «Динамо» и по количеству трофеев (12:11).

Статистика также говорит, что киевлянам удавалось обыграть дончан только в финале. Когда команды встречались на более ранних стадиях (а было это четыре раза), победа оставалась за горняками. Сейчас, накануне встречи, аналитики Parimatch дают «Шахтеру» 53% на победу в основное время (у «Динамо» 21% и на ничью 26%). Что же касается выхода в полуфинал, то тут шансы 70/30 в пользу горняков.

Конечно, тут дело не только в хорошей статистике. Фактор домашнего поля также играет свою роль. «Шахтер» уже успел неплохо обжиться в Харькове и, кстати, обыгрывал на стадионе «Металлист» «Динамо» в финале Кубка Украины два года назад. Стоит отметить, что на ближайший матч было продано более 17 тысяч билетов (стадион вмещает 40 тысяч зрителей).

Повышенный интерес к поединку не случаен, эти матчи принципиальны для обеих команд. А в данном случае победа будет практически означать успех во всем турнире. Ведь вряд ли кто-то из оставшихся в турнире команд сможет составить конкуренцию грандам. Не исключено, что мотивации в этой встрече будет больше у «Динамо». Все же киевляне не побеждали в Кубке Украине уже четыре года.