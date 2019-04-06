Фонсека: Хотим выпустить на поле лучших против Динамо

Новости спорта: Главный тренер донецкого футбольного клуба “Шахтер” Паулу Фонсека поделился ожиданиями от противостояния с киевским “Динамо” в 1/4 Кубка Украины.

Паулу Фонсека, в частности, отметил, что матчи с "Динамо" всегда сложные, поэтому на поле выйдут самые лучшие.

“Начинаем тактически готовиться к сложной игре, которыми являются абсолютно все с “Динамо”, и дальше в Кубке пройдет только один.

Марлос находился не в лучших кондициях для матча с “Александрией”, и мы решили оставить его на скамейке запасных. Прилагаем все усилия, чтобы восстановить его к “Динамо”. А в остальном доступны практически все игроки. Не секрет, что наш состав не будет сильно отличаться от того, который вы обычно видели в этом году. Отдаем себе отчет в том, что предстоит сложный поединок, и хотим выпустить на поле лучших.

С “Динамо” нужно быть чуть более безопасным в защите, плюс верить в то, что мы можем создавать возможности в атаке и их реализовывать. Поединки с “Динамо” сложные, поскольку соперник очень быстро садится в оборону и иногда крайне сложно раскрыть зоны. Однако в любом случае мы постараемся подготовить команду наилучшим образом, чтобы это сделать.

Первая цель клуба - побеждать. И мой выбор всегда строится в том направлении, чтобы команда выиграла, независимо от того, кто выходит на поле. А молодым футболистам еще нужно вырасти, и для этого нужен правильный контекст”, - цитирует Фонсеку пресс-служба ФК “Шахтер”.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу “Шахтер” - “Динамо” состоится 7 апреля на 38-тысячном харьковском стадионе "Металлист" и начнется в 17.00. В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение "горнякам".