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Наставник Десны: Не вижу смысла игры во второй шестерке

Наставник Десны: Не вижу смысла игры во второй шестерке
19:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Главный тренер черниговский "Десны" Александр Рябоконь считает, что чемпионат Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги не должен делиться на две шестерки.

Он заявил, что нам необходим быть "полноценный" чемпионат страны, сообщает сайт ТК "Футбол 1/2".

"Слова мотивации после непопадания в первую шестерку? Сложный психологический момент. Я считаю, что должен быть полноценный чемпионат. Необходимо выступать в два круга. Не вижу смысла игры во второй шестерке", - сказал наставник.

После сегодняшней победы в Киеве над донецким "Олимпиком" (2:0) в 23-м туре чемпионат УПЛ Рябоконь отметил, что его команда пока слабо использует пространство.

УПЛ. Десна в Киеве обыграла Олимпик

"Я требую от ребят более качественную игру в пас. Во втором тайме моменты создавались лучше, но пространство впереди использовали слабо. Будем улучшать качество игры. Думаю, что в Чернигове болельщик еще не избалован большим футболом. Надеемся, зрители заполнят стадион в матче с "Карпатами", "Ворсклой", "Олимпиком" и другими командами", - подчеркнул тренер.

Отметим, что "Десна" возглавила турнирную таблицу второй шестерки УПЛ, опережая на 2 очка "Ворсклу".

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УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Александр Рябоконь.
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