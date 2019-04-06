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Шевчук: Это первая игра Олимпика, когда мы были мертвы

Шевчук: Это первая игра Олимпика, когда мы были мертвы
18:40 Сегодня Телеграф Канал футбол

Новости спорта: Наставник "Олимпика" поделился впечатлениями после игры своей команды.

Главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение своей команды в матче против Десны.

"Сегодня я не увидел страсти и агрессии. Такое ощущение, что хотели на классе обыграть. Я сказал в перерыве, что у нас нет класса и мастерства. Мы можем обыграть оппонента за счет агрессии и желания. У нас появляется структура игры, но мы вышли без характера.

Ни одного из своих игроков я сегодня не узнал. Любой стык - игрок на газоне, вся борьба была проиграна. Это первая игра в нашем исполнении, когда мы были мертвы. Было много брака сегодня. Это показывает на наш уровень.

УПЛ. Десна в Киеве обыграла Олимпик

Нам тяжело психологически, ведь долго не можем победить. Пять матчей сыграли вничью, в некоторых матчах были близки к победе, но проиграли", - рассказал Вячеслав Шевчук.

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ФК Олимпик, Вячеслав Шевчук, УПЛ, Новости футбола.
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