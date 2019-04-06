УПЛ. Арсенал в Одессе обыграл Черноморец

Новости спорта: В игре аутсайдеров чемпионата УПЛ "Арсенал" победил в Одессе "Черноморец".

Футболисты киевского "Арсенала" одолели 6 апреля в гостях одесский "Черноморец" (3:1) в заключительном матче 23-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Голы: Артем Чорний (62) - у хозяев; Гаэтан Мисси-Мезу (6-я минута), Сергей Вакуленко (25, с пенальти) и Павел Ореховский (37) - киевлян.

В другой сегодняшней игре черниговская "Десна" со счетом 2:0 победила донецкий "Олимпик". Мячи на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили Денис Фаворов (22) и Сергей Старенький (70).

Напомним, начался 23-й тур 2 апреля. Поединок на стадионе "Украина" между львовскими "Карпатами" и полтавской "Ворсклой" завершился разгромной победой хозяев, в составе которых отличились Кристиан Понде (26), Марьян Швед (38, 62) и Карим Йода (70, с пенальти) - 4:0.

Три матча прошли 3 апреля. "Александрия" со счетом 0:1 уступила донецкому "Шахтеру", успех которому принес Жуниор Мораес (12, с пенальти).

Луганская "Заря" не удержала преимущество в два мяча в игре с киевским "Динамо", проиграв 2:3. Авторами голов на "Славутич-Арене" в Запорожье стали: Виталий Буяльский (58) и Виктор Цыганков (53, 83, с пенальти) - у "Динамо"; Александр Караваев (32) и Максим Белый (54) - у "Зари".

ФК "Львов" также со счетом 2:3 проиграл гостям из "Мариуполя". У львовян мячи забили Липе Велозу (22) и Владислав Приймак (80); у мариупольцев - Александр Зубков (55, с пенальти, 77) и Андрей Борячук (70).

Турнирное положение после 23-х туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 60 очков, "Динамо" - 53, "Александрия" - 41, "Мариуполь" - 33, "Заря" - 32, "Львов" - 30.

вторая шестерка - "Десна" - 31, "Ворскла" - 29, "Карпаты" - 24, "Олимпик" - 20, "Черноморец" - 16, "Арсенал-Киев" - 15.

24-й тур чемпионата УПЛ пройдет 13-14 апреля.

На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.