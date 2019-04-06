Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 7 апреля

Новости спорта: Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля, в Харькове на стадионе Металлист.

В воскресенье, 7-го апреля, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», начало в 17:00.

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины.

Прямую трансляцию поединка на ОСК «Металлист» покажет телеканал «Футбол 1». Текстовая трансляция - на "Телеграф Спорт".

Повышенный интерес к поединку не случаен, эти матчи принципиальны для обеих команд. А в данном случае победа будет практически означать успех во всем турнире. Ведь вряд ли кто-то из команд, оставшихся в турнире, сможет составить конкуренцию грандам. Не исключено, что мотивации в этой встрече будет больше у "Динамо". Все же киевляне не побеждали в Кубке Украины уже четыре года.