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Серия А. Ювентус обыграл Милан

Серия А. Ювентус обыграл Милан
21:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Ювентус» одержал победу в матче с «Миланом», Кин и Пёнтек забили по голу.

В матче 31-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Милан». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек, отличившийся на 39-й минуте после передачи полузащитника Тьемуэ Бакайоко. В начале второго тайма форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный мяч забил нападающий туринцев Мойзе Кин на 84-й минуте, голевой пас отдал хавбек Миралем Пьянич.

Победная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. «Милан» не выигрывает уже в течение четырёх матчей кряду. В предыдущих турах команда Дженнаро Гаттузо потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

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«Ювентус», набрав 84 очка, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Милан» (52) занимает четвёртое место.

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ФК Милан, ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола.
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