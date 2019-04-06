Назван лучший игрок 23 тура чемпионата УПЛ

Новости спорта: После матча с Зарей Виктор Цыганков стал лучшим игроком тура.

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 23 тура Чемпионата УПЛ.

Лучшего игрока тура определяли Олег Венглинский, Игорь Шуховцев, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Геннадий Орбу, Иван Гецко, Александр Сопко.

По итогам голосования победу одержал футболист "Динамо" Виктор Цыганков, который забил 2 гола и сделал ассист в матче с "Зарей". Он набрал восемь голосов, а вингеры Александр Зубков ( "Мариуполь") и Марьян Швед ( "Карпаты") по одному!