Новости спорта: «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии.

В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Сити» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Энтони Тэйлор, которому ассистировали Гари Бесвик и Адан Нанн.

Единственный гол был забит уже на 4-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий «горожан» Габриэл Жезус, которому ассистировал полузащитник Кевин де Брёйне.

Благодаря победе «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Уотфорд» — «Вулверхэмптон», которые сыграют 7 апреля.

Ранее «Манчестер Сити» пять раз становился победителем турнира. В последний раз трофей покорился клубу в сезоне 2010/11. Напомним, что в этом сезоне клуб из Манчестера уже выиграл Кубок Лиги.