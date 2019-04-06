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Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии

Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии
21:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии.

В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Сити» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Энтони Тэйлор, которому ассистировали Гари Бесвик и Адан Нанн.

Единственный гол был забит уже на 4-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий «горожан» Габриэл Жезус, которому ассистировал полузащитник Кевин де Брёйне.

Благодаря победе «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Уотфорд» — «Вулверхэмптон», которые сыграют 7 апреля.

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Ранее «Манчестер Сити» пять раз становился победителем турнира. В последний раз трофей покорился клубу в сезоне 2010/11. Напомним, что в этом сезоне клуб из Манчестера уже выиграл Кубок Лиги.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, ФК Брайтон, Новости футбола.
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