Генк обыграл Гент, Малиновский сделал дубль (Видео)

Новости спорта: В 3-м туре Чемпионате Бельгии Генк взял верх над Гентом (2:1).

В данном матче приняли участие трое украинских футболистов. Руслан Малиновский со стороны Генка, Роман Яремчук и Роман Безус со стороны Гента. Другой украинец Игорь Пластун в заявку Гента не попал.

Стоит отметить, что Руслан Малиновский отметился двумя забитыми голами, а в конце встречи получил красную карточку.

Генк: Вукович - Мехле, Лукуми, Уронен, Деваест - Хейнен, Берге, Малиновский - Троссард (Пейнтсил, 75), Самата (Гано, 88), Ито.

Гент: Камински - Асаре, Дерейк, Бронн, Суке - Эсити (Безус, 62), Деягере (Лимбомбе, 74), Верстрате - Яремчук, Серлот, Дэвид (Чакветадзе, 74).