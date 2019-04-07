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Ярмоленко не успеет восстановиться к окончанию сезона в АПЛ

Ярмоленко не успеет восстановиться к окончанию сезона в АПЛ
09:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о восстановлении Андрея Ярмоленко после травмы ахиллового сухожилия, заявив, что в нынешнем сезоне украинец на поле не выйдет.

"Ярмоленко очень хорошо работает, он уже не чувствует боли. Андрей уже бегает и может бить по мячу, но он не успеет выйти на поле до окончания сезона АПЛ", — начал Пеллегрини.

"Ахиллово сухожилие — одна из тяжелейших травм. Потому что ты не можешь ускорить свое восстановление и вынужден ждать, пока сухожилие заживет. Я не думаю, что ему не стоит играть в этом сезоне. Гораздо важнее провести хорошую предсезонную подготовку".

"Возвращаясь на поле после длительного отсутствия, игрока преследуют мышечные травмы. Ярмоленко должен сохранять спокойствие и дождаться следующего сезона. Он должен продолжать упорно работать. И мы увидим футболиста, которого приглашали, потому что он очень сильный игрок", — приводит слова Пеллегрини Sky Sports.

Одноклубник Ярмоленко близок к переходу в МЮ

Ярмоленко получил травму еще в октябре прошлого года в матче 9-го тура АПЛ против Тоттенхэма. У украинца диагностировали тяжелое повреждение ахиллового сухожилия.

Ярмоленко в первом неполном сезоне за Вест Хэм принял участие в 10 матчах, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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