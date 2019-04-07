Сегодня определятся полуфиналисты Кубка Украины по футболу

Новости спорта: Во Львове, Александрии, Днепре и Харькове в воскресенье, 7 апреля, определятся обладатели путевок в 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона 2018-2019 годов.

Четвертьфинальные противостояния пройдут с участием ФК "Львов" и луганской "Зари" (Львов, стадион "Украина"; 14.00), "Ингула" (Петрово) и львовских "Карпат" (Александрия, КСК "Ника"; 14.00), СК "Днепр 1" и полтавской "Ворсклы" (Днепр, "Днепр-Арена"; 17.00), а также действующего обладателя трофея донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" (Харьков, ОСК "Металлист"; 17.00).

Гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо" провели в Кубке страны 14 очных встреч. В финальных матчах команды имеют по 5 побед. А вот на более ранних стадиях розыгрыша неизменно выигрывали донетчане: в полуфинале сезона-2008/2009 - 2:0, в четвертьфинале-2009/2010 - 2:0, в 1/8 финала-2011/2012 - 3:2 и в 1/16 финала-2012/2013 - 4:1.

Всего "Шахтер" становился обладателем Кубка независимой Украины 12 раз, а "Динамо" - 11.

Жеребьевка 1/2 финала нынешнего розыгрыша Кубка Украины пройдет 8 апреля в столичном Доме футбола.

Напомним, финал Кубка Украины состоится 15 мая на "Славутич-Арене" в Запорожье.