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Симеоне: Футболисты Барселоны делают то же самое, что и Коста, но их не удаляют

Симеоне: Футболисты Барселоны делают то же самое, что и Коста, но их не удаляют
10:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча 31-го тура испанской Примеры с "Барселоной" (2:0), а также высказался по поводу удаления форварда Диего Косты в первом тайме встречи.

"Команда играла хорошо, с чувством, сконцентрированно работала в каждом отрезке встречи. „Атлетико“ было непросто вдесятером, но этот опыт пригодится нам в будущем.

Коста? С ним не говорил. Спросил у рефери, насколько всё серьёзно, потому что многие игроки „Барселоны“ делают то же самое, но их не удаляют. У нас 7 удалений в 11 матчах — это плохо. Что дальше? Будем работать над тем, чтобы обыграть „Сельту“ и набрать как можно больше очков", — приводит слова Симеоне AS.

Барселона - Атлетико. Видео обзор матча 6.04.2019

"Барселона", набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. "Атлетико" (62) остался на 2-м месте.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Диего Симеоне, Новости футбола.
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