Бенфика объяснила, почему открыла свою академию в Украине

Новости спорта: Португальский клуб видит большой потенциал в Украине.

Коммерческий директор "Бенфики" Бернарду Карвалью рассказал, почему лиссабонский клуб решил открыть свою академию в Украине. Об этом сообщает "Футбол 24".

"Чем нас заинтересовала именно Украина, а не, например, Китай или США? Во-первых, там не настолько сильно развит футбол. Во-вторых, нам интересен проект в Украине в коммерческом плане. Если мы посмотрим на рейтинг ФИФА, то те же Китай и США находятся на низших позициях чем Украина.

Нам бы хотелось показать и донести здесь в Украине наши методики тренировок. Школа в Киеве по условиям, которые мы видим, является, наверное, лучшей среди всех наших заведений за пределами Португалии. Мы видим огромный потенциал для работы в Украине.

У нас когда-то был один хороший украинский игрок (Сергей Кандауров). Но он один, а нам бы хотелось больше. Потому что это также наша цель, мы развиваемся и ищем новые таланты", - сказал Карвалью.

Напомним, знаменитый португальский клуб "Бенфика" открыл футбольную академию в Украине. Академия расположена в Киеве. В ней будут учиться мальчики и девочки в возрасте от 3 до 16 лет под руководством тренеров с лицензией UEFA Pro.