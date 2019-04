Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни получил дебютную красную карточку в МЛС. Футболист грубо подкатился под соперника, едва не сломав тому ногу.

К слову, Лос-Анджелес обыграл ДС Юнайтед со счетом 4:0. После этого матча, ДС Юнайтед занимает 3 место в Восточной конференции.

Ooph

The day goes from bad to worse for #DCU as Rooney gets shown a straight red pic.twitter.com/PlHcWQcFqT

— FOX Soccer (@FOXSoccer) 6 апреля 2019 г.