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Диего Коста может получить длительную дисквалификацию

Диего Коста может получить длительную дисквалификацию
03:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Диего Косте грозит 12-матчевая дисквалификация за оскорбление арбитра.

Форвард «Атлетико» Диего Коста может получить длительную дисквалификацию за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в субботнем матче 22-го тура Примеры против «Барселоны», сообщает Football Espana.

По информации источника, инцидент, который произошёл на 28-й минуте вчерашнего матча, будет рассмотрен дисциплинарным комитетом Ла Лиги. Если вина 30-летнего нападающего будет доказана, ему грозит 12-матчевая дисквалификация.

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В середине первого тайма матча против «Барселоны» Коста был удалён за оскорбление судьи. В своём рапорте Мансано указал, что футболист использовал уничижительные высказывания в адрес его матери. Сам игрок отрицает, что оскорблял арбитра. Матч «Барселона» — «Атлетико» завершился со счётом 2:0 в пользу каталонцев.

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Диего Коста, ФК Атлетико Мадрид, Новости футбола.
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