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Хацкевич отказался от общения с журналистами после матча с Шахтером

Хацкевич отказался от общения с журналистами после матча с Шахтером
20:40 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Наставник Динамо решил пропустить послематчевую пресс-конференцию.

Главный тренер "Динамо" Киев Александр Хацкевич после проигранного матча с "Шахтером" отказался от обязательной пресс-конференции. Об этом сообщили в эфире канала "Футбол 1".

Хацкевич решил пропустить послематчевую пресс-конференцию и проследовал к клубному автобусу. Правда, на пути к нему тренер не стал отказываться от совместных фото с болельщиками и раздачи автографов.

2018-19, Кубок Украины. 1/4 финала.

"Шахтер" - "Динамо" 1:1 (0:1), по пенальти 4:3

Голы: Гармаш, 9 (0:1); Жуниор Мораес, 57 (1:1)

"Шахтер": Пятов; Хочолава; Кривцов; Исмаили; Степаненко (Майкон Барберан, 91); Коваленко Вик.; Алан Патрик (Соломон, 46); Марлос (Веллингтон Нем, 68); Болбат; Тайсон; Жуниор Мораес (до 69)

"Динамо": Бойко; Бурда; Кадар; Кенджёра; Миколенко; Шепелев В.; Цыганков; Сидклей; Гармаш (до 61); Вербич; Шапаренко (Буяльский, 82)

Предупреждения: Тайсон, 18; Степаненко, 39; Алан Патрик, 43; Жуниор Мораес, 62, 69; Соломон, 90; Майкон Барберан, 104; Болбат, 116 - Кенджёра, 24; Шапаренко, 47; Бурда, 60; Шепелев В., 78; Сидклей, 86; Буяльский, 90

Удаления: Жуниор Мораес, 69 (второе предупреждение) - Гармаш, 61

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ФК Шахтер, Александр Хацкевич, ФК Динамо (Киев), Паулу Фонсека.
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