Тренер Ворсклы - о сенсационном вылете команды из Кубка Украины

Новости спорта: Специалист доволен сплоченностью коллектива.

Исполняющий обязанности главного тренера полтавской Ворсклы Виталий Косовский дал свою оценку кубковому матчу против СК Днепр-1 (0:2):

"Сегодня была настоящая кубковая игра, даже равная к определенному времени. К сожалению, были ошибки, мы пропустили гол, а в кубковых матчах, как говорится, игра идет до первого гола: пропустили и уже трудно найти в себе силы переломить ход поединка. И, тем не менее, благодарен ребятам за то, что проявили сегодня характер. На футбольном поле был единый коллектив, и за это им отдельное спасибо.

Не хотелось бы анализировать по горячим следам, надо посмотреть все, но случилось то, что случилось. Сейчас команда в течение длительного времени не может забить гол. Конечно, мы над этим работаем, работаем над завершением атак, но пока нам не удается выходить в атаку.

Ротация - она нужна. Есть 20 футболистов, и мне надо разобраться и понять в каких сочетаниях они лучше выглядят. Это я принимал такое решение, что сегодня вышли именно эти 11 игроков. Это личное мое решение. Финансовые дела в клубе? Это вопрос к руководству, но ситуация так, как она есть на сегодняшний день. Я не скажу, что она очень в плачевном состоянии. Руководство делает все возможное для погашения долгов, а я лично сейчас больше думаю о футболистах и игру команды.

Днепряне – это добротная, обученная команда, которая по праву лидирует в Первой лиге, и в следующем сезоне она будет показывать хорошую игру и оказывать достойное сопротивление клубам уровня первой шестерки УПЛ", - заявил Косовский.

Напомним, ранее сообщалось, что Ворскла проиграла СК Днепр 1 и упустила путевку в полуфинал кубка Украины.