Переход Азара в Реал под угрозой срыва

Новости спорта: Лондонцы хотят за бельгийца 100 миллионов евро, а "королевский" клуб отказывается платить такие деньги.

Мадридский Реал все еще в борьбе за вингера сборной Бельгии и лондонского Челси Эденом Азаром.

Однако Челси хочет выручить за своего лидера порядка 100 миллионов евро, а "сливочные" могут предложить не больше 85

"На этой неделе состоится очередной раунд переговоров, при этом мадридцы хотят успеть оформить трансфер 28-летнего бельгийца до конца сезона", - сообщает The Telegraph.

В текущем сезоне Азар провел за Челси 40 матчей, забил 17 голов и отдал 12 голевых передач.

Напомним, ранее сообщалось, что два игрока Реала могут летом перейти в Интер.