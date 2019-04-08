Чупо-Мотинг прокомментировал cвой чудовищный промах

Новости спорта: Форвард объяснил неудачный эпизод со своим участием в матче со Страсбуром.

Нападающий ПСЖ Эрик Максим Чупо-Мотинг прокомментировал свой промах во вчерашнем матче со Страсбуром (2:2).

В середине первого тайма при счете 1:1 камерунский вингер не смог отправить мяч в сетку с линии ворот.

"Сначала я подумал, что Нкунку даст мне пас, но он пробил. Я подумал, что защитник перехватит мяч. Потом я замешкался – стоит ли трогать мяч, ведь я мог оказаться в офсайде. Все произошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он ударился о штангу".

"Очень жаль, потому что мяч после удара Нкунку сам залетел бы в ворота. Прошу прощения за этот эпизод, но мы должны продолжать и двигаться вперед с высоко поднятыми головами", – рассказал Чупо-Мотинг в интервью Canal+.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может приобрести защитника Аякса Дейли Блинда.