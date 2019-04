Футболист ПСЖ не попал в пустые ворота с метра (Видео)

Нападающий сборной Камеруна и французского ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг допустил досадную ошибку в матче 31-го тура чемпионата Франции против Страсбура (2:2).

На 13-й минуте матча Эрик-Максим Шупо-Мотинг открыл счет. После, Страсбур сравнял, 1:1.

Но то что произошло далее, на 27-й минуте, описать сложно. Просто посмотрите на этот промах:

Wtf is Chupo-Moting doing here pic.twitter.com/lGbdJINBFh