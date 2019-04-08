Ракитич согласился на летний переход в Ювентус

Новости спорта: Полузащитник Барселоны Иван Ракитич уже летом может стать одноклубником Криштиану Роналду.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич согласился на переход в туринский Ювентус. Хорват пообещал "бьянконери", что предпочтет их другим вариантам, если покинет Барселону грядущим летом, сообщает Gazzetta dello Sport.

Ракитич надеется на улучшение условий контракта с Барселоной, однако летний трансфер Френки Де Йонга из Аякса может открыть двери для его ухода.

Напомним, контракт Ракитича с каталонцами рассчитан до 2021 года. В этом сезоне он провел за клуб 45 матчей, забил пять голов и отдал девять голевых передач.

Ранее президент Барселоны намекнул, что Ракитич может покинуть клуб летом.