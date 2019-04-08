Ливерпуль предложит Ориги новый контракт

Новости спорта: "Красные" нацелены удержать бельгийца в клубе.

Руководство Ливерпуля планирует предложить нападающему команды Дивоку Ориги новый контракт, сообщает Football Insider.

По данным источника, об этом боссов "красных" попросил главный тренер Юрген Клопп, который доволен самоотдачей игрока на тренировках и в матчах.

Напомним, действующее соглашение бельгийского форварда истекает в 2020 году. В текущем сезоне АПЛ Ориги вышел на поле в десяти поединках, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

К слову, Ливерпуль готов продать сербского полузащитника Марко Груйича, который находится в аренде в Герте.