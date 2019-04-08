Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины

Конкурент Зинченко рассказал о своем возвращении на поле

Конкурент Зинченко рассказал о своем возвращении на поле
12:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: "Горожане" одолели Брайтон на пути к финалу Кубка Англии.

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди прокомментировал свой выход на поле после долгого отсутствия из-за травмы колена. Француз принял участие в игре с Брайтоном (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

"Я чувствую себя хорошо, и очень счастлив. Товарищи по команде и персонал были очень хорошими по отношению ко мне.

Я не врач и лишь следовал правилам. При моей травме иногда отек оставался. Но теперь все хорошо, мы можем забыть прошлое и думать о будущем. Хочу дать все, что в моих силах, чтобы помочь моей команде. Я пропустил много игр", - приводит слова футболиста Mirror.

Шахтер - Динамо: серия пенальти (Видео)

Менди в нынешнем сезоне провел 13 матчей и сделал 5 голевых передач во всех турнирах, но в последнее время из-за травм он не играет. За это время борьбу за место в составе на его позиции выиграл Зинченко.

Ранее Менди попал в скандал, загуляв в ночном клубе перед матчем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Бенжамен Менди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото "дочери" Макгрегора
02 Шахтер - Динамо: лучшие моменты матча (Видео)
03 Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
04 Определились все полуфиналисты Кубка Украины
05 Гассиев идет в супертяжелый вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь