Конкурент Зинченко рассказал о своем возвращении на поле

Новости спорта: "Горожане" одолели Брайтон на пути к финалу Кубка Англии.

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди прокомментировал свой выход на поле после долгого отсутствия из-за травмы колена. Француз принял участие в игре с Брайтоном (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

"Я чувствую себя хорошо, и очень счастлив. Товарищи по команде и персонал были очень хорошими по отношению ко мне.

Я не врач и лишь следовал правилам. При моей травме иногда отек оставался. Но теперь все хорошо, мы можем забыть прошлое и думать о будущем. Хочу дать все, что в моих силах, чтобы помочь моей команде. Я пропустил много игр", - приводит слова футболиста Mirror.

Менди в нынешнем сезоне провел 13 матчей и сделал 5 голевых передач во всех турнирах, но в последнее время из-за травм он не играет. За это время борьбу за место в составе на его позиции выиграл Зинченко.

Ранее Менди попал в скандал, загуляв в ночном клубе перед матчем.