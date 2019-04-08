В Германии арестовали экс-чемпиона мира по боксу

Новости спорта: Завершивший карьеру боксер Феликс Штурм обвиняется в неуплате налогов.

Экс-чемпион мира Феликс Штурм (40–6–3, 18 KO) арестован в Германии. Боксер, завершивший карьеру, обвиняется в неуплате налогов. В 2016 году Штурм вернулся на историческую родину в Боснию.

В Германии ему грозил судебный иск. В последнем поединке Штурм решением большинства судей победил россиянина Федора Чудинова (19–2, 13 КО) и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Но после боя Феликс провалил допинг-тест. В его пробе был выявлен анаболический стероид станозолол. Перчатки россиянина после боя были отправлены на специальную экспертизу. Штурму грозил иск и трехлетнее лишение свободы за использование стероидов. Феликс объявил о завершении карьеры и уехал в Боснию.