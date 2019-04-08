Леоненко: В пропущенном голе Динамо виноват Хацкевич

Новости спорта: Футбольный эксперт считает, что главный тренер киевлян зря доверяет Тамашу Кадару.

Эксперт программы Великий Футбол Виктор Леоненко — о голе Шахтера в ворота Динамо.

— Такие голы говорят об уровне команды. Вот здесь смело можно утверждать, что виноват мой друг — Александр Хацкевич, который продолжает ставить в основу Кадара. То же самое было у Реброва с Антунешом. В первом тайме Болбат привез Шахтеру, во втором – Кадар Динамо. Причем уже не первый раз.

Со всеми событиями матча можно ознакомится в нашей текстовой трансляции. Посмотрите, как это было!

Также предлагаем вам отдельно насладиться серией пенальти. Футболисты порадовали как хорошими ударами, так и отличными сейвами.

Кроме этого, своим мнением о матче поделися тренер Шахтер Паулу Фонсека. Португалец осталя недовлен судейством.