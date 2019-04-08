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Реал хочет купить Азара за счет продажи Хамеса и Ковачича

Реал хочет купить Азара за счет продажи Хамеса и Ковачича
18:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Реал» хочет покрыть часть суммы трансфера Азара продажей Хамеса и Ковачича.

Мадридский «Реал» продолжает переговоры с лондонским «Челси» о приобретении нападающего Эдена Азара.

Как сообщает AS, руководство «сливочных» рассчитывает покрыть большую часть суммы трансфера бельгийского футболиста за счёт продаж полузащитников Матео Ковачича и Хамеса Родригеса, которые в настоящий момент выступают на правах аренды за «Челси» и «Баварию» соответственно. Лондонский клуб хочет получить за Азара £ 100 млн (€ 116 млн).

В арендном соглашении Хамеса прописана опция выкупа за € 42 млн, и летом «Баварии» предстоит принять решение о её активации. «Челси» в свою очередь хочет заполучить Ковачича на постоянной основе, но проблемой является трансферный бан, наложенный на клуб ФИФА за нарушения при переходах юных футболистов.

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В нынешнем сезоне 28-летний Азар принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 14 голов (4 — с пенальти), а также отметился 12 результативными передачами.

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ФК Челси, Эден Азар, ФК Реал Мадрид.
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