Слова Гвардиолы перед матчем Лиги чемпионов Манчестер Сити - Тоттенхэм

Новости спорта: Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится завтра, 9 апреля.

«Каждый раз, когда мы играем с „Тоттенхэмом“, соперник действует агрессивно. Если так будет и сейчас, нам надо будет сыграть ещё агрессивнее. Может, они будут действовать против нас один в один с высоким прессингом, и мы подготовимся к такому варианту событий.

Наша команда доказала, что способна играть через каждые три дня с предельной собранностью, и именно поэтому мы дошли до этой стадии. Мы остались в Лондоне, чтобы избежать аэропортов, ранних подъёмов, часовых переездов на автобусах или самолётах. Мы прогулялись, пообедали вместе, и это дало нам возможность пообщаться чуть подольше.

«Тоттенхэм» — это не только Гарри Кейн. Силён весь клуб. Он силён физически во всех аспектах. Это невероятная команда, и я это говорил о ней уже тысячи раз.

Агуэро чувствует себя лучше. Он провёл первую тренировку вместе с командой и уже ощущает себя лучше. Уокеру тоже лучше, хорошо восстановился Менди. Думаю, завтра они могут претендовать на место на поле», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» начнётся в 22:00.