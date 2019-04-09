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Гонсало Игуаин остается в Челси

Гонсало Игуаин остается в Челси
02:55 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: Игрок Ювентуса, который на правах аренды выступает за Челси, Гонсало Игуаин рассказал о целях и планах на ближайшее будущее.

В частности, футболист изъявил желание продолжить выступления за лондонский клуб.

«Я счастлив в Челси. Всегда приятно попробовать свои силы в новом чемпионате. Естественно, у меня сейчас период адаптации, но я надеюсь, что смогу хорошо закончить сезон, несмотря на то, что у меня осталось немного времени. Лучшее, чего мы можем добиться, – квалифицироваться в Лигу чемпионов и выиграть Лигу Европы.

Мы приближаемся к концу сезона, поэтому речь идет о том, чтобы закончить его как можно лучше. Основная цель – финишировать в ТОП-4, чтобы мы могли сыграть в Лиге чемпионов и привлечь внимание других игроков к нашему клубу. Это то, на что рассчитывает команда, чтобы мы могли пополнить состав в следующем сезоне, хорошо закончить этот сезон и сделать людей счастливыми.

Если говорить обо мне, то я хочу сделать всё, что могу, чтобы оказаться здесь в следующем сезоне. Это моё намерение. Я пришел сюда и хочу остаться. Лондон – хороший город, здесь можно хорошо и спокойно жить, а также наслаждаться жизнью. Поэтому я намерен остаться здесь», – заявил Гонсало Игуаин.

Добавим, ранее сообщалось, что Роман Абрамович не будет продавать Челси. Об этом рассказал президент лондонского клуба Брюс Бак.

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Напомним, Маурицио Сарри прокомментировал будущее Каллума Хадсона-Одои в Челси. Специалист желает, чтобы молодой футболист остался в команде на следующий сезон.

Напомним, Сарри может покинуть Челси и перебраться в Италию. Специалиста ждут в родном чемпионате.

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ФК Челси, Гонсало Игуаин, АПЛ, Новости футбола.
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