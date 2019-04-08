Коваленко: В перерыве Фонсека нас взбодрил, немного накричал

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о победе над "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти).
– Виктор, поздравляем! Твой удар принес "Шахтеру" победу.
– Это скорее заслуга Андрея Пятова – он главный герой, его все должны поздравлять! Когда я шел пробивать пенальти, то был уверен, что забью. Посмотрел на вратаря и только тогда решил, в какой именно угол ударю. Хорошо, что забил.
– Чего команде не хватало в первом тайме?
– Может, в первой половине поединка не вышли готовыми на все сто процентов. Присутствовало очень много брака, соперник неплохо контратаковал. В перерыве Мистер нас взбодрил, немного накричал, и во втором тайме мы были совсем другими.
– Насколько сильно повлияло удаление Мораеса?
– Тяжело перестроиться на игру вдесятером, немного непонятно было, как действовать. Но получилось так, как получилось, – победили по пенальти.
– В экстра-тайме было тяжело физически, приходилось терпеть?
– Да, каждый терпел, потому что футболисты и "Динамо", и "Шахтера" хотели выиграть. Но удача была на нашей стороне.
– Не возникало ли ощущения, что это финал? И что скажешь о сопернике по полуфиналу?
– До финала еще один шаг, поэтому рано об этом говорить. Не видел матчей соперников, но знаю, что "Днепр" хорошая команда.
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о победе над "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти).
– Виктор, поздравляем! Твой удар принес "Шахтеру" победу.
– Это скорее заслуга Андрея Пятова – он главный герой, его все должны поздравлять! Когда я шел пробивать пенальти, то был уверен, что забью. Посмотрел на вратаря и только тогда решил, в какой именно угол ударю. Хорошо, что забил.
– Чего команде не хватало в первом тайме?
– Может, в первой половине поединка не вышли готовыми на все сто процентов. Присутствовало очень много брака, соперник неплохо контратаковал. В перерыве Мистер нас взбодрил, немного накричал, и во втором тайме мы были совсем другими.
– Насколько сильно повлияло удаление Мораеса?
– Тяжело перестроиться на игру вдесятером, немного непонятно было, как действовать. Но получилось так, как получилось, – победили по пенальти.
– В экстра-тайме было тяжело физически, приходилось терпеть?
– Да, каждый терпел, потому что футболисты и "Динамо", и "Шахтера" хотели выиграть. Но удача была на нашей стороне.
– Не возникало ли ощущения, что это финал? И что скажешь о сопернике по полуфиналу?
– До финала еще один шаг, поэтому рано об этом говорить. Не видел матчей соперников, но знаю, что "Днепр" хорошая команда.